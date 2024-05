Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 29-Jährigen in der Regionalbahn 51

Kleve - Gronau (ots)

Am Montagabend, 20. Mai 2024 um 19:30 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Gronau einen 29-jährigen Syrer als Fahrgast der Regionalbahn 51 auf der Fahrt von Epe nach Gronau. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Generalstaatsanwaltschaft in Hamm mit einem Auslieferungshaftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Der Gesuchte reiste im Jahr 2020 mit einem gefälschten Visum von Tirana nach Dortmund und wurde zwischenzeitlich durch ein Gericht in Tirana zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verhaftet. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und wird nun am Dienstagvormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Gronau zur Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell