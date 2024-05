Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 25.05.2024

Goslar (ots)

Mofa Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Freitag Abend wurde in Vienenburg durch die Polizei ein Mofa Fahrer überprüft. Bei dem 49jährigen Fahrzeugführer aus Goslar wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,03 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde dazu eingeleitet.

Notlage vorgetäuscht - Geld entwendet - Zeugen gesucht

Vienenburg : Am Freitag, den 24.05.2024, gegen 17.45 Uhr, holte ein 86jähriger Vienenburger Geld von der Sparkasse in der Goslarer Straße. In der Kaiserstraße wurde er von zwei Frauen mit einem Kleinkind angesprochen. Diese versuchten ihm in einem "gebrochenen Deutsch" eine Notlage ihres Kindes zu erklären. Offensichtlich entwendeten sie dabei 300,- EUR Bargeld, welches der Geschädigte zuvor in seine Jackentasche gesteckt hatte. Die Frauen wurden von dem 86jährigen Geschädigten wie folgt beschrieben : Südost- europäisches Erscheinungsbild, lange, schwarze Haare, eine der beiden Frauen trug eine sichtbare Tätowierung an ihrem Oberschenkel. Das Kleinkind wurde von einer der beiden Täterrinnen in einem Tragetuch vor dem Oberkörper getragen. Wurden die beiden von anderen Passanten bemerkt ?

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

