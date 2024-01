Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Kleidungsgeschäft gestohlen

Jena (ots)

Ein unbekannter Täter gab sich am späten Donnerstagabend zunächst als Kunde in einem Kleidungsgeschäft in der Goethestraße aus und beging anschließend einen Diebstahl. Dabei entwendete der Täter zwei Jacken, im Gesamtwert von rund 150EUR, sowie einen Rücksack im Wert von 129EUR. Ein Kunde des Ladens versuchte, den Dieb aufzuhalten. Dabei verlor der Täter den Rucksack und setzte seine Flucht in unbekannte Richtung fort. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen .de mit Angabe des Aktenzeichens 0009515/2024 entgegen.

