Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Postfiliale eingebrochen

Saale-Holzland (ots)

Hermsdorf: Wie die Polizei feststellte, gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag durch Aufhebeln zweier Türen in den Shop einer Postfiliale in der Naumburger Straße. In dem Lagerraum wurde ein Tresor aus der Bodenverankerung gehebelt und mittels eines Pakettransportwagens in den Außenbereich gerollt. Von dort aus wurde das Beutegut, das sich im Inneren des Tresors befand, auf unbekannte Weise und in bisher nicht bekannte Richtung abtransportiert. Durch den Einbruch wurden Briefmarken im Wert von 5.000EUR, circa 7.000EUR Bargeld sowie Lottoscheine im Wert von 5.000EUR entwendet. An den Türen entstand ein Sachschaden von circa 500EUR. Die Polizei Saale-Holzland sucht nun Zeugen. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern werden von der Polizei Saale-Holzland aufgenommen unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0009286/2024 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell