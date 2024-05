Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Rollerfahrer stürzt auf B 9

Mit Rettungshubschrauber in Spezialklinik geflogen

Weeze (ots)

Am Dienstag (28. Mai 2024) gegen 09:20 Uhr kam es auf der Gocher Straße (B 9) in Weeze zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Rollerfahrer aus Kevelaer schwer verletzt wurde. Er hatte die Gocher Straße von Weeze aus kommend in Richtung Goch befahren, als er etwa 150 Meter hinter der Einmündung Knappheide aufgrund vor ihm fahrender Fahrzeuge abbremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf und wurde zunächst bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt. Obwohl der Mann einen Helm getragen hatte, konnte weder der eingesetzte Notarzt des Rettungsdienstes des Kreises Kleve noch der mit dem angeforderten Rettungshubschrauber eingetroffene zweite Notarzt eine Lebensgefahr ausschließen. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen. Dort stellte sich nach eingehenderen Untersuchungen heraus, dass keine Lebensgefahr mehr bestand. Der 69-Jährige verblieb stationär auf der Intensivstation. Zur Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen angefordert, die B 9 blieb währenddessen komplett gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte über Nebenstraßen um die Unfallstelle herumgeleitet. Der Roller wurde sichergestellt. Der polizeiliche Opferschutz informierte die Angehörigen.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell