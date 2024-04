Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Feuer in Mehrfamilienhaus

Finnentrop (ots)

Ein Brand in einer leerstehenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Finnentrop sorgte heute Abend für einen Einsatz der Feuerwehr. Aus mehreren Wohnungen drang Rauch durch die Fenster. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Haus befanden, wurden umgehend alle Wohnungen durch mehrere Trupps unter Atemschutz abgesucht. Der Brand konnte in einem Zimmer im Erdgeschoss ausfindig gemacht werden. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten innerhalb kürzester Zeit Wirkung. Im Einsatz waren die Einheiten Bamenohl, Finnentrop und Lenhausen mit 40 Einsatzkräften, das DRK OV Attendorn, die Polizei und der Rettungsdienst des Kreises Olpe.

