FW Finnentrop: Brand von mehreren PKW in Finnentrop

Mehrere Kraftfahrzeuge standen in der vergangenen Nacht in einem Finnentroper Industriegebiet in Vollbrand. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erhöhte die Leitstelle das Alarmstichwort von "Feuer 1 - unklarer Feuerschein" auf "Feuer 2". Die Feuerwehr löschte die PKW mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Das Übergreifen auf die nahegelegene Industriehalle konnte verhindert werden. Im Einsatz waren die Einheiten Bamenohl, Finnentrop und Lenhausen. Weiterhin waren das DRK OV Attendorn, die Polizei und der Rettungsdienst des Kreises Olpe vor Ort.

