Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Busfahrer wird gegenüber Kontrolleur handgreiflich - Polizei sucht weiteren Geschädigten und Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.11.2023, gegen 11.50 Uhr, soll ein Busfahrer am Busbahnhof in Brombach gegenüber einem Kontrolleur handgreiflich geworden sein. Während eines verbalen Streites soll der 42 Jahre alte Busfahrer den 48-jährigen Kontrolleur zunächst auf einen Sitzplatz gestoßen haben. Zudem habe der Busfahrer das Mobiltelefon des Kontrolleurs durch den Bus geworfen. Dem Kontrolleur sei es gelungen an die hintere Tür des Busses zu gelangen und diese zu öffnen. Dabei sei der Kontrolleur mehrfach von dem Busfahrer geschubst worden. Ein Fahrgast soll in die Situation eingegriffen haben. Der Busfahrer habe dann den Fahrgast unvorhergesehen geschlagen. Im weiteren Verlauf ging der Kontrolleur zu seinem am Busbahnhof geparkten Pkw und wollte losfahren, als der Busfahrer vor seinem Pkw gestanden habe, sich auf die Motorhaube warf und meinte, dass er nun angefahren wurde. Der Busfahrer begab sich wieder zu seinem Bus und fuhr los bevor die Polizei eintraf.

Den Vorfall am Busbahnhof dürften mehrere Fahrgäste sowie Passanten beobachtet haben. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen. Gesucht wird zudem der Fahrgast, welcher vom Busfahrer geschlagen worden sein soll. Auch dieser möge sich bitte beim Polizeirevier melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell