Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auffahrunfall - eine Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen, 15.11.2023, ist auf der B 518 bei Wehr eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Kurz nach 07:00 Uhr war die 20-jährige einem vorausfahrenden VW ins Heck geprallt. Der Verkehr hatte sich zuvor im Bereich der Ausfahrt Wehr-Nord gestaut. Die junge Frau verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 82 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den beiden Autos auf rund 8000 Euro.

