POL-OH: Fundunterschlagung - Geldbörse gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fundunterschlagung

Bad Hersfeld. Am Freitagmittag (28.06.) verlegte ein 62-jähriger Mann an einem Verkaufsstand in der Straße "Am Markt" sein Mobiltelefon. Vermutlich fanden Unbekannte das I-Phone 14 im Wert von etwa 750 Euro auf und gaben es nicht an den Besitzer zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Selbstbedienungsladen in der Homberger Straße am Montag (01.07.), entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 54-jährigen Frau aus Bad Hersfeld aus deren Handtasche. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich diese zur Tatzeit, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, abgestellt in einem Einkaufswagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

