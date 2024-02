Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 18.02.2024

Apolda (ots)

Wildunfall

Am Freitag, 16.02.2024, 21:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Oberndorf und Kapellendorf. Die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr die Kreisstraße aus Oberndorf kommend. In der Folge lief ein Waschbär auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug wurde der vordere Stoßfänger beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150,00 Euro.

Unfallflucht

Am 16.02.2024 kam es zum Unfall in Apolda. Der Geschädigte parkte gegen 14:00 Uhr seinen Pkw BMW ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in der Leutloffstraße. Gegen 14:00 Uhr wollte der Fahrer eines Kfz. in eine freie Parklücke einfahren und streifte dabei den abgestellten Pkw BMW. Der Fahrer entfernte sich danach von der Unfallstelle. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Beim Verursacher handelte es sich um einen weißen Kleintransporter. Dieser hatte an der Seite eine orangene Aufschrift. Zum Kennzeichen des Transporters liegen keine Angaben vor.

Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Am 16.02.2024, 11:30 Uhr, wurde der verantwortliche Fahrzeugführer eines Pkw Daimler-Benz in der Gemeinde Pfiffelbach kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 66 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

