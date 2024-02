LPI-J: Graffiti Sprüher unterwegs

bad Sulza (ots) - Am 14.02.2024 in der Zeit von 16:00 - 16:30 Uhr trank eine 85-jährige Frau mit Ihrem Mann einen Kaffee in der Cafeteria, im Sophienklinikum Bad Sulza. Sie bezahlte und ging auf Ihr Zimmer. Eine Stunde später bemerkte sie, dass ihre Tasche fehlt und auch in der Cafeteria nicht wieder auffindbar war. In der Geldbörse befanden sich 267 Euro. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen melden dies bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0. Rückfragen bitte ...

