POL-PDNR: Unterschlagung einer Smartwatch - Ermittlungserfolg

Neuwied (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus dem Kreis Ahrweiler die B42 in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Ortslage Feldkirchen verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke, sowie einem weiteren, hinter der Schutzplanke abgestellten, PKW. Durch den massiven Aufprall wurden das Unfallfahrzeug, sowie der abgestellte PKW, so stark ...

mehr