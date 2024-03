Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuwied (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus dem Kreis Ahrweiler die B42 in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Ortslage Feldkirchen verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke, sowie einem weiteren, hinter der Schutzplanke abgestellten, PKW. Durch den massiven Aufprall wurden das Unfallfahrzeug, sowie der abgestellte PKW, so stark beschädigt, dass sie nicht weiter fahrbereit waren. Die Fahrzeuginsassen des Unfallfahrzeugs wurden zwecks medizinischer Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtests wurde der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt. Die B42 musste im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell