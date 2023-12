Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seestermühe - Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (13.12.2023) ist es in Seestermühe in der Straße "In der Hörn" zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

In der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 19:20 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in die Wohnräume eines Einfamilienhauses einzudringen.

In dem Wohnhaus befand sich ein Hund. Die Polizei geht in diesem Fall davon aus, dass die Täter den Hund bemerkten und von der Tat abließen.

Zu einer weiteren Tat ist es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr gekommen. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und verließen das Einfamilienhaus mit noch unbekanntem Stehlgut.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe der Straße "In de Hörn" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell