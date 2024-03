POL-PDNR: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Betzdorf (ots) - Elben Verkehrsunfall mit Sachschaden am 30.03.2024, 08.10 h, in Elben, Dauersberger Straße Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer und eine 66-jährige Pkw-Fahrerin befuhren hintereinander die Dauersberger Straße aus Richtung Dauersberg kommend in Fahrtrichtung Elben. Als der 54-jährige an der Einmündung zur Steinerother Straße verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies die nachfolgende 66-jährige zu spät ...

mehr