POL-GM: Holzbretter bei Einbruch gestohlen

Hückeswagen (ots)

Auf Holzbretter hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen 13.40 Uhr am Freitag (19. April) und 6.20 Uhr am Montag in eine Firma in der Peterstraße eingebrochen sind. In der Tatzeit hebelten die Unbekannten die Zugangstür zur Lagerhalle auf. Anschließend entwendeten sie mehrere Holzbretter von einer Palette. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990.

