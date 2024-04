POL-GM: Diebe entwenden Kupfer aus Firma

Wipperfürth (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (19. April, 17 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) in einen Kindergarten in der Ringstraße eingebrochen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Räumlichkeiten. Dann hebelten sie gewaltsam zwei Schränke auf und entkamen mit einem Notebook sowie Bargeld aus einem Sparschwein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 ...

