Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Waldbröl (ots)

Am Samstag (20. April) um 21.15 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem roten Auto. Bei dem Unfall zog sich der E-Scooter-Fahrer leichte Verletzungen zu. Der 34-jährige E-Scooter-Fahrer aus Waldbröl fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Friedensstraße, als ihn ein von hinten kommender roter Kleinwagen überholte. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der 34-Jährige stürzte nach rechts auf den Gehweg. Der rote Kleinwagen stoppte kurz und fuhr dann in Richtung Homburger Straße weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

