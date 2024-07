Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeistationen Fulda und Hilders

Fulda (ots)

1.) Kalbach - Am Dienstag (02.07.) kam es gegen 03.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 127.500 Euro entstand. Ein 66-jähriger befuhr mit einem LKW (Abschleppfahrzeug), welcher einen anderen PKW Porsche transportierte, die Oberkalbacher Straße aus Richtung Talbrückenstraße kommend, in Fahrtrichtung Uttrichshausen. Als bei dem geladenen PKW aus bislang ungeklärter Ursache die Alarmanlage plötzlich aktiviert wurde. Der Fahrer stoppte und stieg aus, um die Alarmanlage zu deaktivieren. Hierbei sicherte er den LKW nur unzureichend gegen ein Wegrollen. Schließlich rollte das Abschleppfahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten, ein Verkehrszeichen sowie einen Gartenzaun. Der Stromverteilerkasten fing Feuer, setzte den LKW als auch das transportierte Fahrzeug in Brand. Durch die eingesetzten Feuerwehren Kalbach, Uttrichshausen, Mittelkalbach und Heubach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

2.) Hofbieber. Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen (02.07.) auf der Kreisstraße 28, zwischen Elters und Bieberstein, ereignete. Eine 27-jährige Frau aus Hofbieber war gegen 08.30 Uhr mit ihrem Pkw Ford in Richtung Bieberstein unterwegs, als sie auf halber Strecke bei geradem Fahrbahnverlauf aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Wasserdurchlass prallte und sich mit ihrem Fahrzeug in der weiteren Folge überschlug. Der total zerstörte Pkw blieb anschließend auf dem Dach im Straßengraben liegen. Glücklicherweise wurde die Fahrzeugführerin dabei nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus zeitnah wieder verlassen. Zu nennenswerten Behinderungen durch die Bergungsarbeiten kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht. Neben einer Streife der Polizeistation Hilders waren noch Einsatzkräfte der Feuerwehren Hofbieber und Langenbieber, sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei Gersfeld eingesetzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

