LPI-EF: Überholmanöver mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots) - Bei einem Überholmanöver kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Als ein Linienbus an einer Haltestelle zwischen Riethnordhausen und Haßleben angehalten hatte, beabsichtigte eine 77-jährige Opel-Fahrerin diesen zu überholen. Dabei übersah sie jedoch eine von hinten kommende 68-jährige Autofahrerin, die den Bus mit ihrem Opel ebenfalls überholen wollte. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum seitlichen Zusammenstoß. An ...

