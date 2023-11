LPI-EF: Vermisste aufgefunden

Sömmerda (ots) - Eine 79-jährige Frau aus Sömmerda wurde am Dienstag Opfer von Taschendieben. Die Seniorin hatte am Vormittag in einem Supermarkt in der Erfurter Straße Einkäufe getätigt. Dabei hängte sie ihre Handtasche an den Einkaufswagen. In einen unbeobachteten Moment griff ein Dieb in die Tasche und stahl das Portemonnaie der Frau samt Bargeld, EC-Karte und persönlichen Dokumenten. Die Polizei rät: Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in ...

mehr