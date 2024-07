Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Raub von Pedelec

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Eiterfeld. In der Berliner Straße zerkratzen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (02.07.) einen roten Skoda Superb. Das Fahrzeug, an dem Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand, parkte auf einem Privatgrundstück vor einer Garage. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raub von Pedelec

Fulda. Am Dienstagabend (02.07.) kam es in einer Grünanlage zwischen der Adalbert-Stifter-Straße und dem Gallasiniring zu einem Raub.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ging dort gegen 19.15 Uhr ein Unbekannter auf ein 11-jähriges Mädchen zu und forderte sie dazu auf, ein von ihr gehaltenes Pedelec herauszugeben. Danach stieß der Mann sie gegen die Brust, entriss ihr das Zweirad und flüchtete auf dem schwarzen Pedelec (blaue Aufschrift) des Herstellers Mondraker im Wert von rund 4.000 Euro. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem beigen Hoodie, schwarzer Steppweste, heller Jogginghose, hellen Schuhen, schwarzer Kappe, schwarzer Gesichtsbedeckuing.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell