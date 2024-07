Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: NEUE NOTFALLSANITÄTER FÜR ARNSBERG

Arnsberg (ots)

Am 06.07.2024 erhielten unsere Auszubildenden des Rettungsdienstes Ihre Urkunde zur bestandenen Notfallsanitäterprüfung. Nach intensiver Vorbereitung und drei Jahren Ausbildung haben unsere Auszubildenden ihre Prüfung zum/-r Nofallsanitäter *in erfolgreich bestanden.

In einer feierlichen Zeremonie erhielten sie am 06.07.2024, zusammen mit den anderen Absolventen Ihres Jahrgangs vom HSK und der Firma Hagelstein ihre Zeugnisse und Urkunden. Die angehenden Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter absolvierten während ihrer Ausbildung ein umfangreiches Programm, das sowohl theoretische als auch praktische Inhalte umfasste. Sie lernten unter anderem, wie man Unfallopfer versorgt, Reanimationen durchführt und Medikamente verabreicht. Als ausgebildeter Nachwuchs für den Rettungsdienst unterstützen nun Louisa Burgund und Fabienne Werkmeister den Rettungsdienst der Feuerwehr der Stadt Arnsberg. Sie sind damit eine wichtige Stütze für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen in unserer Stadt.

