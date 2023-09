Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Riedbahn: Einbrecher nutzen längere Abwesenheit von Anwohnern

Kriminelles Vorhaben scheitert/ Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Die Abwesenheit von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße haben Kriminelle ausgenutzt und versucht, gewaltsam in die Räume ihrer Wohnung zu kommen. Glücklicherweise blieb ihr kriminelles Vorhaben vergeblich, jedoch verursachten sie infolge zahlreicher Hebelversuche an den Fenstern und Türen, einen geschätzten Schaden von mehr als 1000 Euro. Der Tatzeitraum wird nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Donnerstag (7.9.) und Samstag (23.9.) eingegrenzt. In diesem Zusammenhang konnten zwei noch unbekannte männliche Personen beobachtet werden, die auf ein Alter zwischen 30 und 40 Jahre geschätzt wurden. Sie trugen dunkle Arbeitsbekleidung und einer der beiden hatte ein Bart. Weitere Details sind den Beamten derzeit nicht bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo (K21/22) Zeugen, die das das verdächtige Duo möglicherweise beobachten konnten oder verdächtige Fahrzeuge bemerken haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ordnungshüter alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

