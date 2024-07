Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Kollision mit Kehrmaschine

Bei der Kollision mit einer Kehrmaschine entstanden am Mittwochmittag in Wertheim an einem Audi Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro. Der Fahrer der Kehrmaschine wollte gegen 13.30 Uhr auf dem Berliner Ring auf Höhe der Kreuzung mit der neuen Vockenroter Steige sein Gefährt wenden. Da der Wendekreis von der Linksabbiegerspur für das Gefährt nicht ausreichte ordnete er sich auf der Rechtsabbiegerspur ein. Auf der Linksabbiegerspur befand sich zeitgleich der Audi einer 40-Jährigen. Als die Ampel auf Grün sprang fuhren beide Fahrzeuge los um nach links abzubiegen und kollidierten dabei miteinander. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstanden Schäden in Höhe von knapp 20.000 Euro. Da die Angaben, ob der Blinker an der Kehrmaschine eingeschaltet war, unterschiedlich ausfielen, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

