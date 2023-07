Polizei Bonn

POL-BN: Mutmaßliche Werkzeugdiebe gingen mehrere Firmenfahrzeuge in Bonn und Bornheim an - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen 23.07.2ß23, gegen 12:00 Uhr, und dem 25.07.2023, gegen 17:00 Uhr, gingen Unbekannte mehrere geparkte Handwerkerfahrzeuge in Bonn und Bornheim an - in einem Fall reichte den Tätern ein Tatzeitraum von rund 15 Minuten.

In dem Zeitraum zwischen dem 23.07.2023, gegen 12:00 Uhr, und dem 24.07.2023, gegen 11:00 Uhr, machten sich mutmaßliche Diebe an einem auf der Magdeburger Straße in Bonn Tannenbusch geparkten Ford Transit zu schaffen. Mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand schlugen sie neben dem Schlossbereich ein Loch in die Schiebetüre - diese ließ sich jedoch nicht öffnen.

In der Zeit zwischen dem 23.07.2023, gegen 21:00 Uhr, und dem 24.07.2023, gegen 09:30 Uhr, bohrten Unbekannte neben dem Schloss der Heckklappe eines Firmenwagens ein Loch in das Blech - auch in diesem Fall gelangten die Täter nicht in das Wageninnere.

In dem Zeitraum zwischen dem 24.07.2023, gegen 16:00 Uhr, und dem 25.07.2023, gegen 07:00 Uhr, attackierten Unbekannte einen in der Straße "Hüttengarten" geparkten Ford Transit in gleicher Weise. Hier gelang das gewaltsame Öffnen - das Fahrzeug war jedoch leer.

Einen sehr kurzen Tatzeitraum registrierte die Bonner Polizei für den 25.07.2023: In der Zeit 12:45 und 13:00 Uhr, gingen die Autoknacker einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf der Alexander-Bell-Straße in Bornheim geparkten Firmenwagen an. In diesem Fall gelang es ihnen, die Hecktür gewaltsam zu öffnen und von der Ladefläche hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von rund 10.000 Euro zu entwenden. Mit ihrer Beute (u.a. Lasermessgerät, Bolzensetzgerät, Schleif- und Bohrwerkzeuge) flüchteten die Diebe unerkannt vom Ort des Geschehens. In allen Fällen entstand an den betroffenen Fahrzeugen ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die zuständigen Kriminalkommissariate 15 und 16 der Bonner Polizei haben die aktuellen Ermittlungen zu den geschilderten Fällen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den geschilderten Fällen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mit Blick auf die geschilderten Taten rät die Polizei:

Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort Ihrer Polizei!

Zeigen Sie Diebstähle bei der Polizei an und halten sie vorhandene

Individualnummern der entwendeten Werkzeuge bereit.

Prüfen Sie mögliche zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten an Ihren Firmenfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell