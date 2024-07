Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen/B293 - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver eines PKW-Fahrers am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 293, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 7 Uhr setzte der bislang unbekannte Fahrer eines Opel Corsa zu einem Überholvorgang an, um einen LKW zu überholen. Beide Fahrzeuge befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der B293 zwischen den Anschlussstellen Eppingen Ost und Eppingen Mitte, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Beim Ausscheren übersah der Fahrer des Opel Corsa offenbar den entgegenkommenden Verkehr. Dadurch mussten sowohl der Fahrer des Opel als auch der entgegenkommende PKW stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein hinter dem Opel fahrender Smart musste ebenfalls stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Alle beteiligten Fahrzeuge setzten ihre Fahrt nach dem Beinahe-Unfall unvermittelt fort. Die Polizei Eppingen bittet nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und den Fahrer des LKWs, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07262 60950 von der Polizei Eppingen entgegengenommen.

Heilbronn: Technischer Defekt an Toaster löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache für einen größeren Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in Heilbronn. Kurz vor 17 Uhr alarmierte die Bewohnerin einer Wohnung in der Kaiserstraße die Feuerwehr, nachdem ihr Toaster in Brand geraten war. Die Bewohnerin hatte sich kurz zuvor in der Küche einen Toast gemacht. Als wenig später der Rauchmelder in der Küche auslöste, eilte die Frau zurück und stellte fest, dass der Toaster in Vollbrand stand. Da ihre eigenen Löschversuche scheiterten, informierte sie sofort die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Güglingen: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Straße "Am Weihergraben" in Güglingen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 2.30 Uhr und 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchwühlt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Ellhofen: 45-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 39 bei Ellhofen wurde eine 45-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Gegen 23 Uhr war ein 29-jähriger Fahrer eines VW Golf auf der B39 von Ellhofen kommend unterwegs. An einer Einmündung wollte der Mann nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich den entgegenkommende Smart der Frau, welcher aus Richtung Weinsberg kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 45-jährige Fahrerin des Smart in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die 45-jährige Frau ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte und einen sogenannten Gurtstecker verwendete.

