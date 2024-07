Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: 75-jährige Autofahrerin prallt in Bad Rappenau gegen Hauswand

Am Donnerstagabend ereignete sich in Bad Rappenau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Vermutlich aufgrund einer Verwechslung von Gas- und Bremspedal beschleunigte ihr Fahrzeug plötzlich und prallte gegen eine Hauswand. Die Fahrerin des Mercedes befuhr gegen 17 Uhr die Heinsheimer Straße in Richtung Zimmerhof. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr beschleunigte ihr Fahrzeug unerwartet, überfuhr die Einfassung des Kreisverkehrs und touchierte einen anderen Pkw, der sich ebenfalls im Kreisverkehr befand. Anschließend kam das Fahrzeug an einer Hauswand zum Stehen. Die Fahrerin des Mercedes wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Fassade des Hauses entstand ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnacht gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Straße "Im Stahlbühl". Die Täter drangen in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Heilbronn bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Gundelsheim: 15-Jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Gundelsheim wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. An der Kreuzung Heilbronner Straße/Gartenstraße wollte ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw dem Verlauf der Gartenstraße geradeaus folgen. Der 15-Jährige übersah vermutlich den vorfahrtsberechtigten Pkw des Mannes, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche über das Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

