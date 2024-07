Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Ein Motorradfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall bei Boxberg verletzt. Der 37-Jährige war gegen 6 Uhr mit seiner Maschine auf der Kreisstraße 2842 von Bobstadt in Richtung Windischbuch unterwegs, als er vor einer Kurve zum Überholen des vorausfahrenden Fahrzeugs ansetzte. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit wurde das Motorrad aus der Kurve getragen und kam von der Fahrbahn ab. Beim Versuch wieder auf die Straße zu gelangen kam der 37-Jährige zu Fall und schlitterte mitsamt seiner Maschine in einen Graben. Er wurde mit leichten Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

