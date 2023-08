POL-PIOPP: Trickdiebstahl "Wasserglas"

Nierstein (ots) - Ein 31jähriger Dexheimer wurde am frühen Samstagmorgen Opfer eines Raubes am Bahnhof in Nierstein. Nach dem Besuch des Winzerfestes wartete der Mann auf dem Vorplatz auf ein Taxi, als er von einer männlichen Person nach Bargeld gefragt wurde. Als der Geschädigte daraufhin sein Portemonnaie zog, griff der Unbekannte plötzlich in dieses und wollte einen Geldschein entnehmen. Der 31Jährige zog die ...

