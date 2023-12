POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger identifiziert - Fahndung nach versuchten Einkauf mit Falschgeld erledigt

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag (ca. 1 Uhr) nahmen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Castrop-Rauxel einen Verdächtigen fest, der im Verdacht steht in einen Markt an der Uferstraße eingebrochen zu sein. Nachdem die Sicherheitsfirma einen Einbruch bei der Polizei meldete, konnten die Beamtinnen und Beamten einen Verdächtigen vor dem Markt ...

mehr