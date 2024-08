Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Fahrzeugbrand (10.08.2024)

TRossingen (ots)

Am Samstagmittag ist auf der Ernst-Haller-Straße ein Auto in Brand geraten. Gegen 12 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit einem Suzuki auf der Ernst-Haller-Straße als der Wagen im Bereich des Motorraumes plötzlich Feuer fing. Der jungen Frau gelang es noch das Auto auf den Parkplatz eines Discounters zu lenken und es anschließend rechtzeitig zu verlassen. Noch vor Eintreffen der alarmierten Trossinger Feuerwehr die mit vier Fahrzeugen und 18 Helfern ausrückte, stand der Suzuki in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Auto zeitnah löschen. Durch die starke Hitze wurden ein daneben geparkter BMW und die Außenfassade des Discounters ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell