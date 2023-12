POL-VK: Unbekannte brechen in Wasserwerk ein

Heusweiler (ots) - Am Sonntag, 03.12.23, wurde gegen 03:00 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sich mehrere Personen an einem Getränkeautomaten in der Hirteler Straße zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei konnte das Diebesgut teilweise neben dem Automaten aufgefunden werden, sodass davon auszugehen ist, dass sie bei der Tat gestört wurden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen. Rückfragen von ...

