Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra/ Lkr. Rottweil) Rollerfahrer fährt auf Auto auf und verletzt sich leicht (09.08.2024)

Rottweil-Neufra (ots)

Ein Rollerfahrer hat am Freitagvormittag auf der Kreisstraße 5545 vor dem Kreisverkehr zwischen Neufra und Wellendingen einen Unfall verursacht und hat sich hierbei leicht verletzt. Gegen 11.30 Uhr fuhr der 65-Jähriger mit einem BMW auf der Neufraer Straße (K5545) von der Saline herkommend in Fahrtrichtung Neufra. Am Kreisverkehr Neufraer Straße/ B14 musste der Mann verkehrsbedingt seinen Wagen anhalten. Ein hinter dem BMW fahrender 16-jähriger Rollerfahrer erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Autos. In der Folge stürzte der junge Mann und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in einer Klinik. Die Polizei schätzt den am BMW entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 4.000 Euro und am Roller der Marke Beta auf etwa 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass an dem Roller der Marke Beta bauliche Veränderungen vorgenommen worden sind, so dass dieser schneller als erlaubt fahren könnte. Entsprechende Ermittlungen leiteten die Beamten gegen den 16-Jährigen ein. Diese dauern noch an.

