Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer fällt durch unsichere Fahrweise auf (10.08.2024)

Zimmern o.R. (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstag auf dem Pulverweg aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20.15 Uhr meldeten mehrere Autofahrer, das der Fahrer eines Mercedes Sprinter auf der Autobahn 81 und später bei der Kirche in Zimmern in Schlangenlinien fahren würde. Die Beamten konnten den Sprinter und dessen 45-Jährigen Fahrer im Pulverweg stehend antreffen und kontrollieren. Dabei nahmen sie deutlichen Atemalkoholgeruch bei ihm wahr und führten mit ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, was eine Blutprobe und die Abgabe seines Führerscheins zur Folge hatte. Der 45-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizisten aggressiv und leistete während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Er wird sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt und den Widerstandshandlungen verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell