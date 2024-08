Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Abbiegen auf der Straße "Stampfe" - rund 10.000 Euro Blechschaden (11.08.2024)

Dunningen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ist auf der Straße "Stampfe" ein Skoda mit einem VW Golf kollidiert. Eine 55-jährige Skoda Yeti-Fahrerin war auf dem Stampfenweg in Richtung Dunningen unterwegs und folgte diesen an der Einmündung zur Straße "Stampfe" nach links. Beim Abbiegen kam die Skoda-Fahrerin zu weit nach links und prallte mit einem VW Golf eines 66-Jährigen zusammen, der auf dem Stampfenweg in Richtung der Straße "Stampfe" fuhr. Ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro war die Folge des Unfalls.

