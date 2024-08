Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unfall im Kreisverkehr - Motorradfahrer schwer verletzt (11.08.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Sonntagvormittag ist es im Kreisverkehr der Balinger Straße (L415) zwischen Bochingen und der Autobahnanschlussstelle Oberndorf zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen davontrug. Ein 30-jähriger Fahrer eines VW Golf war gegen 9 Uhr auf der Balinger Straße in Richtung der Autobahnanschlussstelle Oberndorf unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ungebremst ein. Hierbei kollidierte er mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer einer Triumph Speed Triple.In der Folge stürzte der Zweiradfahrer auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am VW entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Höhe des an der Triumph entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

