Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, Lkr. SBK) Fahrzeug überschlägt sich im Kurvenbereich (11.08.2024)

Mönchweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es gegen 00.01 Uhr auf der L181 von Mönchweiler in Richtung Königsfeld gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug eines 35-Jährigen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und wurde dort durch die Leitplanken abgewiesen. Im Anschluss überschlug sich der BMW mehrfach. Der 35-Jährige und sein 36-jähriger Beifahrer konnten sich selbst mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug befreien. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Fahrer und Beifahrer wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Kurz vor dem Unfall soll der 35-jährige BMW-Fahrer und ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes mit RW-Zulassung mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Zeugen die Hinweise zu der Fahrweise der beiden Autofahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell