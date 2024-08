Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkr.) Versuchter Diebstahl in Kirche (10.08.2024)

Rottweil (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl von Bargeld aus einer Spendenkasse für Opferkerzen ist es in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Predigerkirche gekommen. Ein bislang Unbekannter versuchte mit angebrannten Papierfetzen die Kunststoffborsten der Kasse abzubrennen, um an das darin befindliche Geld zu gelangen. Vermutlich wurde der Unbekannte bei seiner Tat gestört und flüchtete, ohne an das Geld zu kommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0741 4770 mit dem Polizeirevier Rottweil in Verbindung zu setzten.

