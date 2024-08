Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/Landkreis Rottweil) PKW-Brand in Garage (09.08.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Brandeinsatz wurden Feuerwehr und Polizei am Freitag, 09.08.2024 um 12:45 Uhr nach Villingendorf in den Tulpenweg gerufen. Ein in einer Garage eines Wohngebäudes abgestellter PKW fing Feuer, nachdem an diesem durch den Fahrzeugbesitzer Reparaturarbeiten durchgeführt wurden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr dehnte sich der Brand aus und griff auf ein vor der Garage abgestelltes Fahrzeug sowie das Wohngebäude selbst über. Der Feuerwehr gelang es, eine Ausdehnung auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell