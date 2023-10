Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Flucht nach Auffahrunfall

Wuppertal (ots)

Am 30.10.2023, gegen 12:50 Uhr, flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Stübbener Straße und Wittkuller Straße. Eine 53-jährige Frau musste mit ihrem VW T-Roc an einer roten Ampel halten. Nach wenigen Sekunden fuhr ein weiterer VW T-Roc auf das stehende Auto auf. Der Mann (56) der Fahrerin stieg aus und wollte das Gespräch mit dem Auffahrenden suchen, der auch zunächst ausstieg. Kurze Zeit später setzte dieser sich jedoch wieder in seinen Pkw, begann sein Fahrzeug zu wenden und in Richtung Friedrich-Ebert-Straße zu flüchten. Dabei beschädigte er noch einen geparkten Renault Modus am Straßenrand. Eingesetzte Beamte konnten den Mann (40) an der Halteranschrift in Solingen antreffen. Aufgrund des Verdachtes von Fahren unter Alkoholeinfluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. (jb)

