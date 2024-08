Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möhringen/Landkreis Tuttlingen) Körperverletzung - Zeugensuche (10.08.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am Freitagabend, 09.08.2024 gegen 22:30 Uhr in Möhringen in der Straße Beim Leibertäle. Ein 57-Jähriger saß in seinem Garten und konnte plötzlich ein Rascheln im Gebüsch wahrnehmen. Als er nachsah, konnte er eine Person wahrnehmen, welche hinter einem Gebüsch kauerte. Als er diese ansprach, sprang die Person auf und rannte davon. Da der 57-Jährige diese nicht kannte verfolgte er sie zu Fuß. Als er sie einholte drehte sich die Person um und schlug mit einem längeren Gegenstand auf den 57-Jährigen ein und verletzte ihn leicht. Im Anschluss ging diese Person unbekannt flüchtig. Täterbeschreibung: Männlich, 20-25 Jahre alt, 175 cm, stämmig, dunkle längere Haare, lange Hose und lange dunkelgrüne Jacke. Zeugen, welche eine verdächtige Person im Bereich Beim Leibertäle oder die Tathandlung selbst gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/9410) zu melden.

