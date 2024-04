Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche über das Osterwochenende

Oldenburg (ots)

Zu mehreren Einbrüchen kam es am vergangenem Osterwochenende, in einigen Fällen nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus.

Bereits in der Zeit vom vergangenem Montag (25. März) bis zum Karfreitag drangen unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Kornstraße ein. Aus diesem entwendeten die Täter unter anderem einen Tresor, der im Nahbereich gefunden werden konnte. (402557)

Zwei Einfamilienhäuser in der Butjadinger Straße wurden in der Zeit von Sonntag bis Montag bzw. Donnerstag bis Freitag angegangen. In beiden Fällen hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Häuser. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. (411197; 403505)

In der Züricher Straße wurden in der Zeit von Freitag bis Samstag ebenfalls zwei Einfamilienhäuser aufgebrochen. In beiden Fällen sind auch hier Angaben zum Diebesgut noch nicht möglich. (403745; 404948)

Die Polizei ist in allen Fällen auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell