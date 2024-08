Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Radfahrerin prallt gegen Autotür (09.08.2024)

Reichenau (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Seestraße am Freitagmittag. Eine 62-Jährige fuhr mit einem Pedelec auf der Seestraße, als eine 68 Jahre alte Golffahrerin die Fahrertür ihres zuvor ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Autos öffnete. Dabei übersah sie die von hinten kommende Radlerin, die in der Folge gegen die Tür prallte. Die 62-Jährige verletzte sich und musste durch das DRK vor Ort behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

