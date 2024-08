Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: KORREKTURMELDUNG: (Überlingen, Bodenseekreis

Konstanz) Betrugsmasche "Schockanruf" - Mann übergibt mehrere zehntausend Euro an Betrüger (08.08.2024)

Überlingen, Konstanz (ots)

In der am 09.08.24 um 12:15 Uhr veröffentlichen Pressemitteilung http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5840426 hat sich der "Fehlerteufel" eingeschlichen!

Entgegen der Meldung war die Übergabezeit des Geldes und der Wertgegenstände nicht um 19 Uhr, sondern gegen 17:15 Uhr im Bereich Untere Laube, Lenkbrunnen / Torgasse.

KORRIGIERTE MELDUNG: (Überlingen, Bodenseekreis / Konstanz) Betrugsmasche "Schockanruf" - Mann übergibt mehrere zehntausend Euro an Betrüger (08.08.2024)

Betrüger haben mit der Masche "Schockanruf" am Montagnachmittag mehrere zehntausend Euro erbeutet. Ein in Überlingen wohnender Mann erhielt gegen 15.30 Uhr einen Anruf einer angeblichen Polizeibeamtin die ihm weiß machte, dass seine Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. In der Folge gab die falsche Polizistin das Gespräch an einen Mann weiter, der sich als Staatsanwalt ausgab und eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro einforderte, um eine Untersuchungshaft der Tochter zu vermeiden.

Nachdem der Mann in Sorge um sein Kind einen größeren Bargeldbetrag und Wertgegenstände in Höhe von mehreren zehntausend Euro aufbrachte, lotsten ihn die Betrüger nach Konstanz, wo er die "Kaution" gegen 17:15 Uhr im Bereich Untere Laube, Lenkbrunnen / Torgasse an eine unbekannte Abholerin übergab.

Zu der Frau liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, auffallend klein mit ungefähr 160 Zentimeter, schlanke Statur, schwarze, schulterlange Haare die evtl. zu einem Zopf gebunden waren.

Personen, die gegen 17:15 Uhr im Bereich Untere Laube, Lenkbrunnen / Torgasse Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

