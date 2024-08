Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende 6910 Euro

Konstanz, Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am vergangenen Wochenende zwei Haftbefehle vollstreckt und zwei Personen festgenommen. Hintergrund der Festnahmen waren jeweils offene Haftbefehle wegen Trunkenheit im Verkehr und Diebstahls.

Am Freitagabend (2. August 2024) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei zunächst einen 46-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen/Thayngen (CH), der von der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Würzburg verurteile ihn im Sommer 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr. Der 46-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 6160 Euro nicht begleichen. Zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe brachten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Am Samstagabend (3. August 2024) stellten Bundespolizisten einen 45-jährigen kroatischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Konstanz fest. Bei der Überprüfung der Personalien kam ein offener Haftbefehl zum Vorschein. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte seit wenigen Wochen nach dem 45-Jährigen. Hintergrund war ein rechtskräftiger Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Villingen-Schwenningen vom Februar 2024, dessen Summe in Höhe von 750 Euro er bisher schuldig blieb. Wegen fehlender Zahlungsfähigkeit trat er eine Gefängnisstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz an.

