POL-PDMT: Zeugenaufruf in Sachen Rollerbrand in Diez - 12.11.2023

Hachenburg (ots) - Am frühen Morgen des 11.11.2023, gegen 01:40 Uhr ereignete sich in der Straße "In der Burgbitz" in Hachenburg ein Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter befuhr die Straße in Richtung Innenstadt und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand aufgestellten Blumenkübel. Der Transporter wurde dabei so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Der in der VG Bad Marienberg wohnende, 21 ...

mehr