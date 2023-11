Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Oberelbert - Kaminbrand

Oberelbert (ots)

Am Freitag, 10.11.2023, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Oberelbert zu einem Polizei- & Feuerwehreinsatz aufgrund eines Kaminbrands. Aus ungeklärter Ursache fing der Kamin eines Einfamilienhauses Feuer, was jedoch sehr zügig durch die Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Im Einsatz waren mehrere Wehren der Verbandsgemeinde Montabaur sowie die Polizei aus Montabaur.

