Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Kein kaputter Autoreifen, dafür aber Rucksack weg

Neubrandenburg (ots)

Eine 73-Jährige wollte vor einem Einkaufsmarkt im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg gerade vom Parkdeck losfahren. In diesem Moment klopfte ein Mann an ihre Scheibe und deutete an, dass ihr hinterer Autoreifen ein Problem habe. Sie stieg aus und ließ sich von dem Mann kurz ablenken. Schäden oder sonstige Auffälligkeiten konnte sie nicht erkennen.

Als sie sich ins Auto zurücksetzte, war ihr Rucksack vom Beifahrersitz verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die Autofahrerin durch den einen Mann abgelenkt wurde, damit ein zweiter Tatverdächtiger den Diebstahl begehen konnte.

Den Mann, der sie abgelenkt hat, beschrieb die Frau als ca. 1,70 Meter groß, normale Statur und ausländisches Aussehen. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen.

Da gewisse Maschen immer über einen gewissen Zeitraum in Regionen durchgezogen werden, muss leider davon ausgegangen werden, dass die bisher unbekannten Täter erneut aktiv werden könnten.

Daher bittet die Polizei um besondere Vorsicht bei ähnlichen Ablenkungsmanövern. Sollten Personen mit dieser Masche jemanden auffallen, dann sollte umgehend die 110 gerufen werden.

Das Opfer ist Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell